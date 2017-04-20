T24 LogoT24 Logo
Haberler

Müge Anlı'nın canlı yayınında polis baskını!

20 Nisan 2017 19:39

ATV’de yayınlanan Müge Anlı İle 'Tatlı Sert' programında hakkında arama kararı bulunan Yılmaz Aslan polis baskınıyla gözaltına alındı. Medyatava’da yer alan habere göre; Yılmaz Aslan'ın oğlu, nişanlısını kaçırdı. Ancak kaçırılan kadın 18'ini bile doldurmamıştı. Aile "kızım kaçırıldı" diye şikâyetçi oldu. Olay sonrası Aslan'ın oğlu tutuklandı. Yılmaz Aslan ise polisler tarafından aranıyordu. Yılmaz Aslan, "Kızın babası geldi şikâyetçi olmamak için 10 bin TL istedi, verdim. Adam şikayetini geri çekti ancak kamu davasına girdiği için mahkeme devam etti ve oğlum ile kardeşim tutuklandı. Ben ne yapacağım Müge hanım. Oğlum ile gelinim gelmiş. Sokağa atılmaz. Ben de baba olarak kabul ettim. Babası da davadan vazgeçmişti" şeklinde konuştu. Başlayan mahkemede çıkan sonuç üzerine Yılmaz Aslan'ın oğlu ve kız kardeşi tutuklandı. Yılmaz Aslan ise aranıyordu. Araması olmasına rağmen Yılmaz Aslan, programa katılınca polisler programı bastı. Ve canlı yayın esnasında emniyet ekipleri Yılmaz Aslan'ı yakaladı.

ETİKETLER

canlı yayınMüge AnlıTatlı Sert

Diğer Videolar

0-4 yaş çocuklu annelere ücretsiz ulaşım meclisten geçti, Sayıştay görüşünün ardından uygulamaya konacak

Ekrem İmamoğlu: Muhatabım bakanlar değil, her gün bir başka bakan Kanal uzmanı oluyor

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"

"Doğalgazının %61'ini Rusya'dan alan Türkiye, Avrupan'nın iki katını ödüyor; konu buraya gelince 'dostluk' neden işlemiyor?"

Salvador Dali için ölüm yıl dönümünde lokma dökülecek

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz" dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24