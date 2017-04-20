Müge Anlı'nın canlı yayınında polis baskını!

ATV’de yayınlanan Müge Anlı İle 'Tatlı Sert' programında hakkında arama kararı bulunan Yılmaz Aslan polis baskınıyla gözaltına alındı. Medyatava’da yer alan habere göre; Yılmaz Aslan'ın oğlu, nişanlısını kaçırdı. Ancak kaçırılan kadın 18'ini bile doldurmamıştı. Aile "kızım kaçırıldı" diye şikâyetçi oldu. Olay sonrası Aslan'ın oğlu tutuklandı. Yılmaz Aslan ise polisler tarafından aranıyordu. Yılmaz Aslan, "Kızın babası geldi şikâyetçi olmamak için 10 bin TL istedi, verdim. Adam şikayetini geri çekti ancak kamu davasına girdiği için mahkeme devam etti ve oğlum ile kardeşim tutuklandı. Ben ne yapacağım Müge hanım. Oğlum ile gelinim gelmiş. Sokağa atılmaz. Ben de baba olarak kabul ettim. Babası da davadan vazgeçmişti" şeklinde konuştu. Başlayan mahkemede çıkan sonuç üzerine Yılmaz Aslan'ın oğlu ve kız kardeşi tutuklandı. Yılmaz Aslan ise aranıyordu. Araması olmasına rağmen Yılmaz Aslan, programa katılınca polisler programı bastı. Ve canlı yayın esnasında emniyet ekipleri Yılmaz Aslan'ı yakaladı.