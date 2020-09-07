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Müge Anlı'dan taklidiyle fenomen olan Tansu Dayan'a şaşırtan hediye

Kendisine daha benzemesi için sarı peruk ve fular hediye etti

07 Eylül 2020 16:50

Müge Anlı, sosyal medyada kendisini taklidini yaparak popülerleşen Tansu Dayan'ı programına konuk aldı. Anlı, canlı yayında bir araya geldiği Dayan'a kendisine daha benzemesi için sarı peruk ve fular hediye etti. İkili arasındaki diyalog ise herkesi güldürdü. Müge Anlı videolarıyla şöhret olan Tansu Dayan'a başarılı sunucu "Benim sosyal medyam yok ama benim taklitlerimi yaparak senin 1 milyon 450 bin takipçin var. Ben de bir gün denemek için açacağım. Bakacağım beni kaç kişi takip edecek" dedi.
 
Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugün yayınlanan bölümündeki misafir eğlenceli anlar yaşattı. Adını Müge Anlı taklitleriyle geniş kitlelere duyurmayı başaran Tansu Dayan ATV stüdyosunda başarılı sunucuyla buluştu.

Akıllıca yapılan mizahı sevdiğini söyleyen Müge Anlı, eleştirinin dozunun kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Tansu Arif Dayan'ı stüdyoya davet eden Müge Anlı genç fenomene "Sen benimle ilgili neler yapıyorsun" diyerek takıldı.

Müge Anlı videolarıyla şöhret olan Tansu Dayan'a başarılı sunucu "Benim sosyal medyam yok ama benim taklitlerimi yaparak senin 1 milyon 450 bin takipçin var. Ben de bir gün denemek için açacağım. Bakacağım beni kaç kişi takip edecek" dedi.

Gönderileri yüz binlerce kez izlenen ve paylaşılan Tansu Dayan, "Bunu insanlar benden beklemeye başladı. 'Senin kocanın evi yok ki' repliğiyle zirveyi görmeye başladık. Gittiğim her yerde 'bugün bana ne malzeme çıkabilir' diyerek sizi izliyorum" diye konuştu.

Annesinin sürekli kendisine bu çocuğa bir peruk gönder dediğini söyleyen Müge Anlı Tansu Dayan'a sarı bir peruk hediye etti. Yapılan taklitlere çok güldüğünü ifade eden Müge Anlı, "Madem yapıyorsun şu sakalını bıyığını kes" diyerek takılmayı da ihmal etmedi. Tansu Dayan'a diğer videolarında kullanması için fular veren Müge Anlı, "Abuk sabuk şeyler giyiyorsun. Ben onları mı giyiyorum" ifadelerini kullandı. İkilinin eğlenceli diyalogları stüdyoda kahkaha tufanı yarattı.

 

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