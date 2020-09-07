Müge Anlı'dan taklidiyle fenomen olan Tansu Dayan'a şaşırtan hediye

Müge Anlı, sosyal medyada kendisini taklidini yaparak popülerleşen Tansu Dayan'ı programına konuk aldı. Anlı, canlı yayında bir araya geldiği Dayan'a kendisine daha benzemesi için sarı peruk ve fular hediye etti. İkili arasındaki diyalog ise herkesi güldürdü. Müge Anlı videolarıyla şöhret olan Tansu Dayan'a başarılı sunucu "Benim sosyal medyam yok ama benim taklitlerimi yaparak senin 1 milyon 450 bin takipçin var. Ben de bir gün denemek için açacağım. Bakacağım beni kaç kişi takip edecek" dedi.