Müge Anlı'da aranan kayıp Mehmet Turhan katil çıktı, Anlı böyle tepki verdi: Neler duyuyoruz, artık korkuyorum ben

8 gündür anne ve babasından haber alamayan Yusuf Turhan , Müge Anlı' nın programına çıkarak yardım istedi. Babası ile ilgili "Babam, satırla yabancı uyruklu bir kadının kollarını kesti" iddiasında bulunan Turhan'ın anlattıkları karşısında şaşıran Müge Anlı, "Artık korkuyorum ben" diyerek tepki gösterdi.

Kayseri'nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Beldesinde yaşayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çifti, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Kayboldukları gün oğulları Yusuf Turhan'a alışveriş yapmak üzere dışarı çıktıklarını söyleyen çiftten, 8 gündür haber alınamadı.

Evliliklerini noktaladıktan sonra tekrar bir araya gelen 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk'ün oğlu Yusuf Turhan ise günlerdir izlerine ulaşamadığı anne ve babasını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

Canlı yayında babası Mehmet Turhan'ın geçmişte kız kardeşinin, 15 yıllık arkadaşının ve gasp ettiği başka bir kişinin cinayetinden sorumlu olduğunu söyleyen Yusuf Turhan, babasının ayrıca yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini iddia etti. Anlatılanlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Müge Anlı, "Neler duyuyoruz. Artık korkuyorum ben" diye tepki gösterdi.

Programa bağlanan Hatice Karaca ismindeki kadın da, oğlu Muhterem Karaca'yı kayıp Mehmet Turan ve kardeşi Yusuf Turan'ın öldürdüğünü bunun içinde ceza aldığını ileri sürdü.