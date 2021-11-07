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Motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya fırladığı feci kaza kamerada

07 Kasım 2021 16:55

Şanlıurfa’da motosiklet sürücüsünün otomobile çarparak metrelerce havaya fırladığı kaza kameralara yansıdı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Mahmut Ç.’nin kullandığı 27 KJ 078 plakalı motosiklet, yolda dönüş yapan ve sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen otomobile çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan feci kazada, motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladıktan sonra yere düşerken, otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan kaçtı. Kazayı görenler yaralının yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine giden polis ekipleri, kazayı görenlerin ifadesine başvurarak güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İfadeler ve kamera kayıtları doğrultusunda aracın marka, model ve plakasına ulaşan ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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