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Motorin hırsızları kamerada

16 Ocak 2017 12:22

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde, park halindeki araçlardan yaklaşık 2 bin 500 litre motorin çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık anı bir işyerinin güvenlik kameraları ile kaydedildi. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde parka halindeki araçlardan motorin hırsızlığı olaylarının artması üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının görüldüğü bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, E.T. ve O.S.'yi gözaltına aldı. Motorin hırsızlığı yaptıklarını itiraf eden iki şüphelinin ifadesi doğrultusunda E.T.'nin kuzeni M.T. de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Yaklaşık 2 bin 500 litre motorin çaldıkları tespit edilen şüphelilerin hırsızlık anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin park halindeki bir TIR'dan motorin çaldıkları görülüyor.

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