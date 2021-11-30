Motokuryelere siper olan metrobüs şoförleri o anları anlattı: En son biz öğrendik

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle zor anlar yaşayan 4 motokuryeye yardım ederken çekilen görüntüleri gündem olan metrobüs şoförleri Adem Çalışkan ve Osman Yurtseven, o anları anlattı. İki şoför Türkiye'nin konuştuğu görüntüler hakkında "Sosyal medyada yayıldığını en son biz öğrendik, hiç beklemediğimiz bir tepkiydi bir anda çığ gibi büyüdü" dedi.

Motosiklet sürücülerini karşıya geçiren şoförlerden Çalışkan, 4 yıldır metrobüs şoförü olarak çalıştığını öncesinde otobüs, dolmuş ve taksi şoförlüğü yaptığını söyledi. Yurtsever ise 17 yıldır İBB'de şoför olarak görev yaptığını, son 11 yıldır da metrobüs şoförlüğü yaptığını belirtti.

"Hiç beklemediğimiz bir tepkiydi bir anda çığ gibi büyüdü"

Olay anını anlatan Çalışkan şöyle konuştu:

"Bu aslında bizim de hiç beklemediğimiz bir tepkiydi bir anda çığ gibi büyüdü. Bu bizim her zaman kış aylarında yaptığımız bir şeydi. Ben de aktif motor kullanıyorum o yüzden onların dilinden iyi anlıyorum. Köprüye doğru girerken sağ tarafta polis ekiplerini gördüm kaza olduğunu sandım. Bize de mesaj gelmişti orta şeridi kullanın diye. Polis memuru arkadaşımız motorların mahsur kaldığını söyledi. Fikir alışverişinde bulunduk. Osman arkadaşımız sağ tarafta duruyordu. Motorları aracın içine almayı düşündüm ama yolcular olduğu için alamadım."

"En son biz öğrendik"

"Sol şeridi memur arkadaşımız açtı ben sol tarafa geçtim ve güvenli bir şekilde arkadaşları köprüden geçirdim. Motorcuları iyi anlıyoruz özellikle kış aylarında elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eve geldim sosyal medyaya baktım çığ gibi büyüdüğünü gördüm olayın. En son biz öğrendik diyebilirim."

"Arabaları sallayacak kadar rüzgar vardı"

Osman Yurtsever ise, sosyal medyada gündem olan olayla ilgili şunları söyledi:

"Arabaları sallayacak kadar şerit değiştirecek kadar öyle bir rüzgar vardı. Köprü katılımına geldiğimizde emniyet güçleri motorcu arkadaşları durdurmuşlardı. Memur arkadaş zor durumda olduklarını söyledi yardımcı olmamızı rica etti. Ben sağda diğer arkadaşım solda o arkadaşları 15-20 km süratle onları gözetleyerek gittik. Çok yavaştık, sağ salim karşıya geçirdik arkadaşları. Selamlaştık ve gittiler. 3 saat sonra sosyal medyada yayıldığından haberim oldu. Eve geçmiştim ben. İETT şoförleri adına konuşuyorum biz hepimiz insanlara hizmet için varız." (DHA)