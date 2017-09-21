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Moskova'ya Kalaşnikof'un yaratıcısının heykeli dikildi

21 Eylül 2017 14:03

Rusya'nın başkenti Moskova'da , dünyada en yaygın kullanılan silahlardan Kalaşnikof'un (AK47) yartıcısı Mihail Kalaşnikof'un dev bir heykeli dikildi. Kalaşnikof'un elinde silahını tuttuğu 9 metrelik heykelin açılışı için düzenlenen askeri törene aralarında Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinksi'nin de bulunduğu üst düzey yetkililer katıldı. Törene katılan bir papaz heykeli kutsadı. Medinksi konuşmasında, Kalaşnikof'u "Rusya'nın kültürel markası" diye tanımladı. Papaz Konstantin ise "Bu silahı anavatanı savunmak için yarattı" dedi.

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Moskova&#39;ya Kalaşnikof&#39;un yaratıcısının heykeli dikildi

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