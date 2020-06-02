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Moskova’da ‘Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’ kuruldu, büyük şair yarın online programla anılacak

Vakfın kurucuları arasında Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz, Nebil Özgentürk ve Ali Galip Savaşır da var

02 Haziran 2020 16:58

T24 Haber Merkezi
 
Moskova’da Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu. Kurucuları arasında müzisyen/yazar/yönetmen Zülfü Livaneli, oyuncu Rutkay Aziz, eski Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Ali Galip Savaşır ve gazeteci Nebil Özgentürk’ün de bulunduğu vakıf, Nâzım Hikmet’i yarın 57. ölüm yıl dönümünde Moskova’daki mezarı başında düzenlecek törenin yanı sıra sanatçı ve edebiyatçıların da katıldığı özel online programda anacak.
Sağdan sola: Zülfü Livaneli, Sunay Akın ve Nebil Özgentürk, Nâzım Hikmet'in 54. ölüm yıl dönümü olan 3 Haziran 2017'de, şairin Moskova'daki mezarı başında. Fotoğraf: Doğan Akın)
Moskova’da Nâzım Hikmet müzesi kurulması çalışmaları yapmak ve Türkçe’nin dünyada bilinen en büyük şairini yeni kuşaklara tanıtmak için çalışmalar yapacak olan vakfın yarın akşam (3 Haziran Çarşamba) çok sayıda sanatçıyla birlikte düzenleyeceği anma etkinliği http://www.nazimhikmet.com/ adresinde 20.30’dan itibaren canlı olarak izlenebilecek. Program çerçevesinde 2020 yılı “Nazım Hikmet Dostluk Ödülleri” Hıfzı Topuz* ve “Kazan Tatar Devlet Genç İzleyiciler Tiyatrosu”na* takdim edilecek. Vakfın kuruluşuna ve anma ekinliğine ilişkin olarak yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Moskova’da "Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı" kuruldu. Büyük Türk Şairi Nâzım Hikmet’i anma etkinliklerini daha da zenginleştirmek ve Türkiye ile Rusya arasında kültür-sanat etkinliklerine katkıda  bulunmak amacıyla Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kurulmuştur.   

Yaşamı, düşünceleri, mücadelesi ve eserleriyle her zaman yolumuzu aydınlatan bir ışık olan Nâzım Hikmet’i, yeni nesillere tanıtmak, O’nun Türkiye ile Rusya arasında her zaman bir “dostluk köprüsü” olan rolünü hep taze ve canlı tutmak amacıyla yeni bir çabayı el birliği ile başlatıyoruz.   

1999 yılından bu yana anma  geleneğini sürdüren Moskova’daki yerleşik Türk toplumu, bu görevi yıllar içinde RTİB, RUTAM, MTKO ve Nâzım Hikmet Vakfı gibi kurumsal kimliklerin çatısı altında bugüne kadar layıkı ile yerine getirmeye çalıştı.   

Yeni bir heyecanla kurulan Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, bu faaliyetlere yeni bir ivme kazandırarak Nâzım Hikmet’i anma etkinliklerini daha kapsamlı ve yıl içine yayarak  yapmayı planlıyor.    Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı bu etkinlikler çerçevesinde; Rusya sanat - kültür dünyası ve eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, bu alanda faaliyetleri arttırmak, Nâzım Hikmet müzesi kurulması çalışmalarına destek olmak gibi hedeflerle yola çıkıyor.

Bu yıl dünyamızı etkisi altına alan salgın nedeniyle uygulanan karantina şartları gereği şairimizi, kabri başında Büyükelçiliğimiz’in katılımıyla Rus Türk İş Adamları Birliği’nin (RTİB) programı çerçevesinde çelenk bırakarak anacağız. Aynı günün akşamı 20.30 da canlı yayında sanat ve edebiyat dünyasından sanatçılarımızın katılımıyla www.nazimhikmet.com sayfamızda Büyük Türk Şairi Nâzım Hikmet’i şarkılarla, şiirlerle, söyleşilerle anıp ödüllerimizi sunacağız.

2020 yılı “Nazım Hikmet Dostluk Ödülleri” Hıfzı Topuz* ve “Kazan Tatar Devlet Genç İzleyiciler Tiyatrosu”na* takdim edilecektir.

Faaliyetlerimizin, büyük şairimizin anısına layık olması için çalışma kararlılığı ile vakıf kurucuları olarak hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyoruz.

Zülfü Livaneli    
Rutkay Aziz    
Ali Galip Savaşır    
Coşkun Yurt    
Batubay Özkan    
Daria Zıhugulskaya"

 *Gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz; 25 Ocak 1923 yılında İstanbul’da doğdu, Galatasaray Lisesi’ni 1942, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1948 yılında bitirdi. Strasbourg Üniversitesi’nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans üstüne yine aynı üniversitede Hukuk Fakültesi’nde gazetecilik alanında doktorasını yapan Topuz, edebiyatımıza bir çok eser kazandırmıştır.

*Gabdulla Kariyev’in ismini taşıyan Kazan Tatar Devlet Genç İzleyiciler Tiyatrosu’nda yönetmen Soyjin Janbolova, Nâzım Hikmet’in “Kör Padişah” ve “Sevdalı Bulut” adlı iki eserini geçtiğimiz yıl uyarlayarak sahneye koymuştu.1987 yılında kurulan Tiyatro’nun kökleri 1919 yılına dayanmakta olup; 1991’de Devlet Tiyatrosu sıfatını, 2007 yılında ise Tatar Tiyatrosunun temelini atan sanatçı yönetmen Gabdulla Kariyev’in adını aldı.

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