Moskova’da ‘Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’ kuruldu, büyük şair yarın online programla anılacak

T24 Haber Merkezi

Moskova’da Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu. Kurucuları arasında müzisyen/yazar/yönetmen Zülfü Livaneli, oyuncu Rutkay Aziz, eski Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Ali Galip Savaşır ve gazeteci Nebil Özgentürk’ün de bulunduğu vakıf, Nâzım Hikmet’i yarın 57. ölüm yıl dönümünde Moskova’daki mezarı başında düzenlecek törenin yanı sıra sanatçı ve edebiyatçıların da katıldığı özel online programda anacak.

"Moskova’da "Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı" kuruldu. Büyük Türk Şairi Nâzım Hikmet’i anma etkinliklerini daha da zenginleştirmek ve Türkiye ile Rusya arasında kültür-sanat etkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kurulmuştur.

Yaşamı, düşünceleri, mücadelesi ve eserleriyle her zaman yolumuzu aydınlatan bir ışık olan Nâzım Hikmet’i, yeni nesillere tanıtmak, O’nun Türkiye ile Rusya arasında her zaman bir “dostluk köprüsü” olan rolünü hep taze ve canlı tutmak amacıyla yeni bir çabayı el birliği ile başlatıyoruz.

1999 yılından bu yana anma geleneğini sürdüren Moskova’daki yerleşik Türk toplumu, bu görevi yıllar içinde RTİB, RUTAM, MTKO ve Nâzım Hikmet Vakfı gibi kurumsal kimliklerin çatısı altında bugüne kadar layıkı ile yerine getirmeye çalıştı.

Yeni bir heyecanla kurulan Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, bu faaliyetlere yeni bir ivme kazandırarak Nâzım Hikmet’i anma etkinliklerini daha kapsamlı ve yıl içine yayarak yapmayı planlıyor. Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı bu etkinlikler çerçevesinde; Rusya sanat - kültür dünyası ve eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, bu alanda faaliyetleri arttırmak, Nâzım Hikmet müzesi kurulması çalışmalarına destek olmak gibi hedeflerle yola çıkıyor.

Bu yıl dünyamızı etkisi altına alan salgın nedeniyle uygulanan karantina şartları gereği şairimizi, kabri başında Büyükelçiliğimiz’in katılımıyla Rus Türk İş Adamları Birliği’nin (RTİB) programı çerçevesinde çelenk bırakarak anacağız. Aynı günün akşamı 20.30 da canlı yayında sanat ve edebiyat dünyasından sanatçılarımızın katılımıyla www.nazimhikmet.com sayfamızda Büyük Türk Şairi Nâzım Hikmet’i şarkılarla, şiirlerle, söyleşilerle anıp ödüllerimizi sunacağız.

2020 yılı “Nazım Hikmet Dostluk Ödülleri” Hıfzı Topuz* ve “Kazan Tatar Devlet Genç İzleyiciler Tiyatrosu”na* takdim edilecektir.

Faaliyetlerimizin, büyük şairimizin anısına layık olması için çalışma kararlılığı ile vakıf kurucuları olarak hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyoruz.

Zülfü Livaneli

Rutkay Aziz

Ali Galip Savaşır

Coşkun Yurt

Batubay Özkan

Daria Zıhugulskaya"

*Gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz; 25 Ocak 1923 yılında İstanbul’da doğdu, Galatasaray Lisesi’ni 1942, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1948 yılında bitirdi. Strasbourg Üniversitesi’nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans üstüne yine aynı üniversitede Hukuk Fakültesi’nde gazetecilik alanında doktorasını yapan Topuz, edebiyatımıza bir çok eser kazandırmıştır.

*Gabdulla Kariyev’in ismini taşıyan Kazan Tatar Devlet Genç İzleyiciler Tiyatrosu’nda yönetmen Soyjin Janbolova, Nâzım Hikmet’in “Kör Padişah” ve “Sevdalı Bulut” adlı iki eserini geçtiğimiz yıl uyarlayarak sahneye koymuştu.1987 yılında kurulan Tiyatro’nun kökleri 1919 yılına dayanmakta olup; 1991’de Devlet Tiyatrosu sıfatını, 2007 yılında ise Tatar Tiyatrosunun temelini atan sanatçı yönetmen Gabdulla Kariyev’in adını aldı.