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Moğolistan'da 2 kişide bubonik veba tespit edildi, 146 kişi izole edildi; zamanında müdahale edilmezse 24 saatte öldürüyor

03 Temmuz 2020 13:36

Moğolistan'ın Khovd eyaletinde marmot eti yiyen 2 kişi veba tespit edildi. Toplam 146 kişi izole edildi.

Ülkenin batısında yer alan Khovd eyaletinde marmot eti yiyen 2 kardeşe veba teşhisi konuldu. Moğolistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 vakanın laboratuvarda yapılan test sonuçlarıyla doğrulandığı bildirildi. Bakanlığın Halkla ilişkiler ve Gözetim Departmanı Başkanı Dorj Narangerel basın toplantısında yaptığı açıklamada vakaların 17 ve 27 yaşında iki kardeş olduğu ve farklı hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

Vatandaşlara marmot eti yememeleri konusunda uyarı yapan Narangerel, iki kardeşle temasta bulunan toplam 146 kişinin izole edildiğini bildirdi.

Bubonik veba, marmot gibi vahşi kemirgenler üzerinde yaşayan pireler tarafından yayılan bakteriyel bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre, kişi zamanında tedavi edilmezse 24 saatten daha kısa bir sürede hayatını kaybedebilir.

 

Kaynak: İHA

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