'Miss Tayland'da yarışmacılar poz verirken asma köprü böyle çöktü

Tayland'da her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 yarışmacı, poz vermek için bir köprüye çıktı. Köprünün çökmesiyle yarışmacılar suya düştü.

Ülkede her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı. Yarışmacıların ağırlığını kaldıramayan asma köprü çöktü. Yarışmacılar suya düştü. Olayda 3 yarışmacının hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Kaynak: DHA