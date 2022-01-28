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Minibüsüne kar topu atanları uyarmak için araçtan indi; bıçaklandı

Minibüs şoförünü bıçaklayan F.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi

28 Ocak 2022 13:45

Bursa'da, yoldan geçen araçlara kar topu atan 4 genci uyarmak amacıyla kullandığı minibüsü durdurup inen Yahya Erek (39), çıkan arbedede bıçaklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Kocanayip Mahallesi Kaplıca Caddesinde meydana geldi. Karla oynayan 4 gençten biri, yoldan geçen minibüse kartopu attı. 16 M 10205 plakalı minibüsün sürücüsü Yahya Erek, gençleri uyarmak amacıyla aracından indi. Bu sırada minibüse kar topu atmaya devam eden gençlerden F.A. (19), Erek ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede F.A., cebindeki bıçağı çıkararak Erek’i kolundan bıçakladı. F.A. ve yanındaki 3 genç kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan Erek, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olayın ardından görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği F.A.’yı dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. F.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.  

Kaynak: DHA

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