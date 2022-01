Mimar Başak Cengiz'in öldürüldüğü kılıçlı saldırının görüntüleri yayınlandı

İstanbul Ataşehir'de yoldan geçen Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ'un saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Başak Cengiz'in (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini takip eden Can Göktuğ B. (27) tarafından kılıçla saldırılarak öldürülmesine ait anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mimar Cengiz'in, 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığını söylediği 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz , çıkarıldığı hakimlikçe "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklandı. Boz'un ifadesinde "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, direnemeyeceği için onu öldürdüm" dediği öğrenildi.

Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta dün akşam saatlerinde oturduğu sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğradı. Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Boz, savcılığa verdiği ifadede, cinayette kullandığı samuray kılıcını internetten aldığını ve bir dönem uyuşturucu tedavisi gördüğünü söyledi. Cinayet öncesi kılıcı çantaya koyarak aşağı indiğini söyleyen Boz, "İnmeden önce kafamda kolay olduğunu düşünerek, bir bayan şahsı bıçaklamayı düşündüm" dedi.

Savcılığın sorusu üzerine Boz, 18 yaşında uyuşturucu kullandığı için tedavi gördüğünü 5 yıl önce de yine uyuşturucu nedeniyle 17 gün bir hastanede yatılı tedavi gördüğünü belirtti. Boz'un bir dönem psikolojik tedavi gördüğü, son 3 yıldır terapilerine gitmediği öğrenildi.