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Milyonlarca kişinin arasından seçilen Trabzonlu genç, Apple'ın reklam yüzü olacak: Aileme anlattığımda inanmadılar

Trabzon'da bir lise öğrencisi, Apple'ın reklam yüzü olacak

05 Nisan 2021 15:17

Trabzon'da lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'a yaptığı reklam yüzü başvurusuna olumlu geri dönüş aldı. Milyonlarca başvuru arasında seçilmenin heyecanını yaşayan Topal, 20 Nisan'da ilk kez gideceği ABD'nin Kaliforniya eyaletinde reklam çekimlerine katılacak. Genç "Aileme anlattığımda inanmadılar" dedi. 

Kentte yaşayan lise öğrencisi Mustafa Mert Topal (17), ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın internet ortamında başlattığı reklam yüzü ilanına şubat ayında başvuruda bulundu. Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un alt yapısında da futbol oynayan Topal'ın olumlu geri dönüş aldığı başvurusu, kabul edildi. Genç, yazışmalar üzerine 20 Nisan'da ABD'ye davet edildi.

Hazırlıklarını sürdüren ve milyonlarca başvuru arasında seçilmenin heyecanını yaşayan Topal, yaşı tutmadığı için annesiyle birlikte ilk kez gideceği ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Apple Park Visitor Center'da reklam çekimlerine katılacak. Yaklaşık 4 ay bu ülkede kalacak olan Topal, reklam çekimlerinden kazanacağı parayı ise kendisinin yanı sıra 3 kardeşinin eğitimlerinin gelişimine yönelik yatırım amaçlı değerlendirmeyi hedefliyor.

Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak

"Aileme anlattığımda inanmadılar"

Manken olma hayali taşıdığını anlatan Mustafa Mert Topal, "Arkadaşlarım arasında sürekli konuşuyorduk manken olma, oyuncu olma hayallerimizi. Onlarda sürekli bazı yerlere başvuru yapmamı söylüyorlardı. Bir gün yine böyle bir sohbetin ardından Apple'ın böyle bir ilan açtığını gördüm. 'Neden olmasın' dedim kendi kendime ve başvuru yaptım. Sonrasında olumlu bir şekilde döndüler bana. Çok şaşırdım. Yazışmalar başladı. İngilizce yazışmalar yapılıyordu, çeviri ile yazışmalara karşılık veriyordum. Daha sonra internet üzerinden birkaç mülakata girdim. Kabul edildiğimi ve Amerika'ya gelmem gerektiğini söylediler. Durumu aileme ilettiğimde inanamadılar. Sonra yazışmaları onlara gösterdiğimde çok şaşırdılar. Bu bir fırsat. İyi bir ücret karşılığında gideceğim. 20 Nisan tarihinde yolculuğumuz başlıyor. 4 aylık bir süre orada kalacağım. Çekimlerin ardından Trabzon'a geri döneceğim. Kazandığım ücretle birlikte ben ve 3 kardeşimin eğitimine harcayıp babamla birlikte yatırım yapacağız" dedi.

Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak

"Oğlum için bunlar bir fırsat"

Oğlunun reklam yüzü olacağına ilişkin söylemine ilk önce inanmadığını anlatan Sevinç Topal da gururlu olduğunu söyledi. Heyecanlı olduklarını kaydeden Topal, "İlk duyduğumda çok şaşırdım, inanamadım. Daha sonrasında maillerini bize gösterdi. Halen daha çok şaşkınım. Çok gururluyum. Şimdi oğlumla birlikte dilini bile bilmediğim bir ülkeye gideceğim. Oğlum için bunlar bir fırsat. Her zaman yanındayız. Umarım yolu açık olur" diye konuştu.

Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak

Bülent Topal ise azimli olduğunu ifade ettiği oğluyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Oğlumla gurur duyuyorum. Trabzonspor'un alt yapısında oynuyor. İlçede oturuyoruz. Her gün 3 saat idmanlara geliyor. Çok disiplinli ve azimli bir çocuk. Tipi, fiziği reklam yüzü olmaya çok uygun. Ama dünyaca ünlü bir şirkette reklam yüzü olması bizi de çok heyecanlandırıyor. Sabırsızlıkla ekranda onu izleyecek olduğum günü bekliyorum" ifadelerinde bulundu.

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