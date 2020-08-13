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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Azerbaycan’da yapılan tatbikatı izledi

13 Ağustos 2020 17:26

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Azerbaycan ve Türk Şehitliği’ne yaptığı ziyaretin ardından Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini izlemek üzere kara yoluyla Pirekeşkül’e gitti. Pur Tatbikat Alanı’nda ilk olarak brifing alan Bakan Akar ve Komutanların tatbikatı takip edecekleri bölüme geçmelerinin ardından tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü başladı.

Faaliyet kapsamında belirlenen hedefler tanklar tarafından imha edildi. Topların gerçekleştirdiği baskın atışları sonrasında ise tatbikat alanı semalarında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Atak helikopterleri belirdi. Yerli ve milli üretim Atak helikopterleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait taaruz helikopterleri hedefleri tam isabetle vurdu. Helikopter atışlarını tank ve top atışları takip etti. Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının hedefleri vurmasının ardından hava indirme harekatı yapıldı. Belirlenen noktalara unsurların indirilmesinin ardından hedefler tek tek ele geçirilmeye başlandı. Karşı harekâta yönelik hava savunma silahları ile atışların da yapıldığı tatbikatta, harekat sahasından yaralı askerlerin helikopterle tahliyesine yönelik faaliyet icra edildi. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulması ve hedeflerin ele geçirilmesiyle başarıyla tamamlandı. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini Bakan Akar ve Komutanların yanı sıra Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi de izledi.

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