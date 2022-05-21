Milletin Sesi mitinginde "Millet" konuştu: Bu ülkede İçişleri değil suç işleri bakanı vardır; bu ülke iki kişinin babasının malı değildir

T24 Özel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenecek 'Milletin Sesi' mitingi için binlerce kişi alanda toplandı. Miting, CHP yönetimi, Büyükşehir Belediye başkanları, İstanbul’daki ilçe belediye başkanları ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun vatandaşları selamlaması ile başladı. Maltepe Sahil Miting Alanı’nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce vatandaşlara söz verildi. Mitinge, 500 bine yakın kişi katıldı.

Alanı dolduran vatandaşlar miting öncesi T24 mikrofonuna konuştu.