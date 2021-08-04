Milas'taki yangın termik santrale sıçradı! Patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı

Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santral'e sıçradı. Patlama seslerinin de duyulduğu santralden sirenler çaldı. Santralden personel tahliye edilirken, patlayıcı maddelerin dışarı çıkarıldığı belirtildi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Alevler Termik Santrale girdi... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor..." diyerek yangından görüntüleri paylaştı.

Kemerköy Termik Santrali personelinin tahliye edildiği yanıcı ve patlayıcı maddelerin dışarı çıkarıldığı duyuruldu.

Ören de boşaltılıyor

Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından santralin hemen dibindeki yerleşim yeri Ören de tahliye edilmeye başlandı.

Video: Hazar Dost