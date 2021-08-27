Mikrofonu çalışmayınca Akşener: Kedi de yok burada ama ne oldu?

Esnaf ziyaretlerinde bulunduğu Ordu'da konuşan İyi Parti lideri Meral Akşener kendisini dinleyen kalabalığa "Bu sıcak havada buradasınız hakkını helal edin. Benim için çok kıymetli ama bazıları görürse sinirleri bozulacak" dedi. Akşener konuşurken bir ara mikrofon çalışmayınca "Kedi de yok burada ama ne oldu?" diyerek dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yerel seçimlerin yapıldığı 30 Mart 2014'te yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklamasına gönderme yaptı. Akşener'in göndermesine çevredekiler güldü.

"6 yaşında erkek bir torunum var, abileri ekranda görünce 'Değiştirin korktum' diyor"

Akşener konuşmasının devamında "Yapmak istediğim şu el ele vereceğiz ve sizi velinimet haline getireceğiz ama arkadaş abiler çok kızıyor. 'Otur evinde torun bak' diyor. Bakmıyorum kardeşim. Benim 6 yaşında erkek bir torunum var. Abileri ekranda görünce 'Değiştirin korktum' diyor. O yüzden bu ülkeyi beraber düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.

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