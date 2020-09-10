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Midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı!

Mısır'da şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan bir kişinin midesinde 6 bin 500 Mısır lirası bulundu

10 Eylül 2020 17:35

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Al Kasr Al Einy Hastanesine rahatsızlanarak getirilen bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır Lirası çıktı.

Rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan kişinin midesindeki paralar 4 saatlik ameliyat sonucu çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar tarafından yapılan açıklamada hastanın midesinde bulunan kağıt para nedeniyle karın bölgesinde şiddetli ağrı çektiği belirtildi.

Doktorlar, kişinin bağırsaklarında da şiddetli enfeksiyonlar meydana geldiğini, hastaneye kaldırıldığında durumunun kritik olduğunu açıkladı. 6 bin 500 Mısır lirası parayı yutan kişi 4 saatlik ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Doktorlar yaptıkları incelemeler sonucu kişinin farklı zaman aralıklarında parayı yuttuğunu belirledi.

Kaynak: İHA

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