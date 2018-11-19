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MHP'li aday: Seçime değil ölmeye geliyorum

19 Kasım 2018 14:41

Bucak aşiretinin önde gelen isimlerinden Fatih Mehmet Bucak, MHP Siverek Belediye Başkan aday adayı olduğunu, "Biz seçime değil ölmeye geliyoruz" sözleriyle açıkladı. Adaylığıyla ilgili yerel bir televizyon kanalına açıklamalar yapan Bucak, "Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Biz seçime değil ölmeye geliyoruz" dedi. Güneydoğu TV'ye bağlanan Bucak, şöyle konuştu: "Ben şimdi 180 trilyonluk paramı getirip orada toprağa gömeceğim. Bütün Siverek yesin servetimi, satıp geliyorum. Ben oraya seçime değil ölmeye geliyorum. Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. İlk Karacadağ'a gidiyorum. Hodri meydan. Bucak'ta bu saatten sonra Trump gezemez, Trump. Kimse Bucak imparatorluğunu yıkamaz. Bucak Zümrüdü Anka kuşu gibi küllerinden yaratılır gelir. Adama feleğin sillesini vurur. Bir daha da Siverek'e sokmaz insanı."

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