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MHP’li Şimşek: Nutuk’tan rahatsız olmak demek millî mücadeleden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan rahatsız olmak demektir

22 Nisan 2021 12:49

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullarda Nutuk dağıtılmasına izin vermemesiyle ilgili olarak "Nutuk’tan rahatsız olmak demek millî mücadeleden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan rahatsız olmak demektir" diye konuştu. 

Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri Nutuk'un okullarda dağıtılmasına izin vermemesinin ardından görevden alındı. Konu hakkında Meclis'te görüşlerini dile getiren MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, "İlçe Milli Eğitim Müdürü, haddini aşarak akıldan yoksun bir açıklama yapmış, özrü kabahatinden büyük bir olaya imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türk milletinin vazgeçilmez değeri Mustafa Kemal Atatürk'tür. Nutuk'tan rahatsız olmak demek, milli mücadeleden ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan rahatsız olmak demektir. Bugüne kadar hiçbir hadsizin yaptığı yanına bırakılmamış, bunun da bırakılmayacaktır" diye konuştu. 

TIKLAYIN - Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda Nutuk dağıtılmasına izin vermedi: "Vahdettin'e yönelik 'soysuzlaşmış, alçak' ifadeleri kullanıldığından..."
TIKLAYIN - Okullarda Nutuk dağıtımına izin verilmemişti; Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı
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