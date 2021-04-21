Okullarda Nutuk dağıtımına izin verilmemişti; Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki 'Nutuk'un dağıtımına yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal’ın yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Maarif Müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Söz konusu iddiayı Meclis gündemine taşıyan CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, "Ülkemizin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk çıkışıyla başlayan ve zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı Destanımızın anlatıldığı böylesine önemli bir eserin öğrencilere dağıtılmasında sakınca gören zihniyeti anlamak mümkün değil. Bu zihniyeti taşıyan hangi il, ilçe milli eğitim müdürleri varsa görevden el çektirilmelidir. Bu öyle bir zihniyet ki tarikat liderlerinin sapkın düşüncelerinin anlatıldığı kitapların okullarda dağıtılmasında sakınca görmüyor ancak tüm dünyanın övgüyle bahsettiği, vatanımızın kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait ‘NUTUK’ eserinin dağıtılmasına izin vermiyor” demişti.

CHP'li Başarır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemi ile soru önergesi vermişti.

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