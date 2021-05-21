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MHP’li Ersoy: Birçok esnaf kara listede olduğu için kredi kullanamıyor

"En azından pandemi dönemine ait borçları kapsayan sicil affı esnafımıza can suyu olacaktır"

21 Mayıs 2021 11:53

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, birçok esnafın kara listede olması dolayısıyla kredi kullanamadığını, pandemi dönemini kapsayan bir sicil affı çıkarılması gerektiğini söyledi. 

TBMM kürsüsünde esnafın yaşadığı sorunları dile getiren Ersoy, "Birçok esnaf kara listede olduğu için kredi kullanamamaktadır. Kredi ve benzeri ödemeleri aksadığı için kara listeye alınmaları sebebiyle mağdur olmaktadırlar. Bize göre, en azından pandemi dönemine ait borçları kapsayan sicil affı esnafımıza can suyu olacaktır." dedi. 

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