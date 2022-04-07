MHP'li Bulut, Adalet Komisyonu'ndan, adalet sistemini eleştirdiği için istifa ettirildi iddiası

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un TBMM Adalet Komisyonu'ndan istifa ettirildiği iddia edildi. Bulut'un istifasının nedeninin geçtiğimiz aralık ayında, TBMM kürsüsünden adalet sisteminde liyakatsizlik olduğunu, yargı süreçlerinin uzadığını, tecrübesiz hakim ve savcıların önemli makamlara atandığını söylemesi olduğu iddia edildi.

Bulut, TBMM'deki konuşmasında, "Yıllarıdır maalesef nitelikli, donanımlı savcılarımızın atıl bir şekilde görevlendirildiği, enerji ve birikimlerinden istifade edemediğimiz Yargıtay kurumunun çok hızlı bir şekilde ele alınması gerekiyor" diyerek nitelikli savcıların Anadolu'ya atanmasını "kızağa çekilmek" olarak nitelemişti.

Konuşmasında yargı sisteminde eksiklikler olduğunu söyleyen Bulut, "Yargıtay'ın baştan elden geçirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullanarak "Hakim ve savcılarımız arasında etkin bir liyakat ve tercih sisteminin oluşturulması, çalışan, üreten işini disiplinli yapan hakim ve savcılarla, bu konuda gerekli titizliği göstermeyen hakim ve savcıların arasında fark yaratacak bir terfi sisteminin bir an önce oluşturulması gerekmektedir" demişti.

Bulut'un bu konuşmanın ardından partisi tarafından TBMM Adalet Komisyonu'ndan istifa ettirildiği iddia edildi. DW Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre Bulut'un bu konuşmasının ardından, MHP lideri Bahçeli TBMM Adalet Komisyonu'ndan istifa etmesini istedi. Bulut, Bahçeli'nin isteği üzerine TBMM Adalet Komisyonu'ndan istifa etti.