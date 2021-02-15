Mezunlardan imza kampanyası: Boğaziçi’ne sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi (BUİM), “Boğaziçi’ne sahip çıkmak, üniversitelerimize sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir” diyerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı protestolara destek mesajı yayınladı ve bir imza kampanyası başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Bulu'ya karşı protesto ve eleştiriler bir aydan uzun süredir devam ediyor.

Girişimin internet sitesinde Bulu’nun istifasını talep eden ve üniversitelerin ‘özerk, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü ilkeler çerçevesinde varlık gösterebilmelerini güvence altına almak amacıyla’, rektör seçiminden başlayarak ilgili kanunların yeniden düzenlenmesi için tüm yasama organlarına çağrıda bulunulan kampanya başlatıldı.

“Üniversite amasız, fakatsız, kuşkusuz ve koşulsuz şekilde toplumsal ilerlemenin bel kemiğidir” denen destek mesajında ise şunlar aktarıldı;

“Üniversite ancak özerk, demokratik, katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü olduğu kadar üniversitedir. Boğaziçi’ne sahip çıkmak, üniversitelerimize sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir.

Öyleyse herkese çağrımızdır: Geleceğimizi, kültürümüzü, akademik özgürlüğümüzü ancak hep birlikte koruyabiliriz. Ülkemizdeki tüm üniversitelerin tüm öğrencileri ve tüm akademisyenleri için bunu görev biliyoruz. Bunu görev bilmekten onur duyuyoruz. Altına imzamızı atıyoruz."