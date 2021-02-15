T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mezunlardan imza kampanyası: Boğaziçi’ne sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi, atanan rektör Prof. Dr. Bulu'ya karşı imza kampanyası başlattı

15 Şubat 2021 21:24

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi (BUİM), “Boğaziçi’ne sahip çıkmak, üniversitelerimize sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir” diyerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı protestolara destek mesajı yayınladı ve bir imza kampanyası başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Bulu'ya karşı protesto ve eleştiriler bir aydan uzun süredir devam ediyor.

 

Girişimin internet sitesinde Bulu’nun istifasını talep eden ve üniversitelerin ‘özerk, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü ilkeler çerçevesinde varlık gösterebilmelerini güvence altına almak amacıyla’, rektör seçiminden başlayarak ilgili kanunların yeniden düzenlenmesi için tüm yasama organlarına çağrıda bulunulan kampanya başlatıldı.

“Üniversite amasız, fakatsız, kuşkusuz ve koşulsuz şekilde toplumsal ilerlemenin bel kemiğidir” denen destek mesajında ise şunlar aktarıldı; 

“Üniversite ancak özerk, demokratik, katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü olduğu kadar üniversitedir. Boğaziçi’ne sahip çıkmak, üniversitelerimize sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir.

Öyleyse herkese çağrımızdır: Geleceğimizi, kültürümüzü, akademik özgürlüğümüzü ancak hep birlikte koruyabiliriz. Ülkemizdeki tüm üniversitelerin tüm öğrencileri ve tüm akademisyenleri için bunu görev biliyoruz. Bunu görev bilmekten onur duyuyoruz. Altına imzamızı atıyoruz."

boğaziçimezunüniversiteprotestoeylemmelih bulu

Diğer Videolar

Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı

Lille ve Burak Yılmaz, PSG galibiyeti ve liderliği böyle kutladı

Akşener Hâkkari'de: Karpuz gibi ikiye bölündük, seçmen velinimet olmaktan çıktı

Alparslan Türkeş'in Fethullah Gülen hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

İstanbul'da 'Yeşil Yarı Maraton': N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

Fenerbahçe'den, takım otobüsüne silahlı saldırının yıl dönümünde video: "Aydınlanmayan gün"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatih Altaylı: Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim, Mansur Yavaş’ı kendime daha...

Şeyma Subaşı: Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal milletvekillerine verdiği brifingde “Kamuoyundan...

Askeri üniforması üzerinde, sarık ve cüppe ile fotoğrafları ortaya çıkan...

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu...

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu: Babam kalp ve göğüs...

Avrasya'nın son seçim anketinde AKP ve MHP'nin oyları yüzde 50'nin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatih Altaylı: Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim, Mansur Yavaş’ı kendime daha...

Şeyma Subaşı: Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24