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Metropoll Araştırma en beğenilen siyasetçi anketini açıkladı: ''İki isimden biri sahneye çıktığında muhalefeti sel gibi alıp götürebilir''

Sencar, İmamoğlu ve Yavaş'ın muhalefetin temsilcisi olabilecek güce sahip olduklarını dile getirdi

05 Ocak 2021 09:41

Metropoll’ün araştırmalarına göre; en beğenilen siyasetçi Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş’ın ardından Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu gelirken, dördüncü sırada da Süleyman Soylu yer aldı.

Sencar; Mansur Yavaş’ın popülaritesinin yüzde 58, Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52 ve Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 51 olduğunu söyledi.

Halk TV'de Şirin Payzın, Kadri Gürsel ve Emin Çapa’nın hazırladığı Sözüm Var programında anket sonuçlarını değerlendiren Metropoll Araştırma Başkanı Prof. Dr. Özer Sencar, Yavaş ve İmamoğlu'nu kastederek ''Mevcut parti liderleri halkın önünde 'biz bu işi yapabileceğiz' imajı üretemezlerse bu iki isim sahneye çıktığında sel gibi alıp götürebilir muhalefeti'' dedi.

Sencar, İmamoğlu ve Yavaş'ın muhalefetin temsilcisi olabilecek güce sahip olduklarını dile getirdi. 

 

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