"Metroda öpüşürsen ben devreye girerim" diyen Süleyman Yağcı'nın Çiftlik Bank videosu gündem oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'fıs fıs İsmail' karakteriyle tanınan ve sarf ettiği "Sen sevgilinle metroda öpüşürsen ben devreye girerim" sözleri ile tepki çeken oyuncu Süleyman Yağcı'nın Çiftlik Bank videosu sosyal medyada gündem oldu.

Çiftlik Bank'ın açılışında sunuculuk yapan ve organizasyonu öven Yağcı, "Çiftlik Bank üyeleri, bayileri, yiyicileri.. Hepsi burda efendim. Kavurmaları götürüyorlar efendim" diyor.

TIKLAYIN - Oyuncu Süleyman Yağcı'dan tepki çeken sözler: "Metroda öpüşürsen ben devreye girerim"