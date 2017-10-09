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Metrobüsteki şemsiyeli saldırgana 68 yıl hapis istemi

09 Ekim 2017 20:48

İstanbul'da seyir halindeyken tartıştığı metrobüs şoförüne elindeki şemsiye ile vurduktan sonra aracın yoldan çıkmasına ve 13 kişinin yaralanmasına sebep olan kişi hakkında 68 yıl hapis cezası istendi. Hürriyet'in aktardığına göre, İstanbul Acıbadem'de, seyir halindeyken tartıştığı metrobüs şoförü Recai Türkoğlu’na elindeki şemsiyeyle vurarak metrobüsün yoldan çıkmasına ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan Murat Akbulut hakkında, ‘olası kastla kasten yaralama’ ve ‘olası kastla mala zarar verme’ suçlarından toplamda 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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Metrobüsteki şemsiyeli saldırgana 68 yıl hapis istemi

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