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Metrobüste erkek yolcudan kadın yolcuya tehdit: "Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım"

İki tarafın da polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi

25 Nisan 2022 09:27

İstanbul Beylikdüzü’nde, bir erkek yolcu metrobüs için yer verme nedeni ile tartıştığı kadına, “Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" diyerek tehditler savurdu.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı’nda yaşandı. İddiaya göre erkek yolcu, kadın yolcu ile yer verme nedeni ile tartışmaya başladı. Tartışma iki tarafın da birbirine bağırması ile bir süre devam etti. Erkek yolcu tartıştığı kadına, “Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" dedi. Kadının, “Koparamazsın" şeklinde cevap vermesi üzerine tehditlerine devam eden yolcu, “Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım" dedi.

Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti.

İki tarafın da polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. 

İstanbul Beylikdüzümetrobüskadına tehdittartışmaSenin gibi eşim olsa kafasını koparırım

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