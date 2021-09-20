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Metrobüs üzerinde seyahat eden sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı: Kimseye tavsiye etmem, pişmanım

"Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım"

20 Eylül 2021 18:57

İstanbul'da metrobüsün üzerine çıkıp 5 durak boyunca seyahat eden ve o sırada çektiği videoyu sosyal medya kanalında yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yunus Emre Özer, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özer, "Bu işi kimseye tavsiye etmem. Ben kendime güvendiğim için yaptım" dedi.

metrobüsistanbul

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