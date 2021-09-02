Galata Köprüsü'nden gemiye atlamıştı; serbest bırakıldı

Sosyal medyada beğeni için almak için dün Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yunus Emre Özer'in karakolda ifade vermesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yunus Emre Özer beğeni için çektiği tehlikeli videolarla hem kendini hem de diğer insanları tehlikeye sokmuştu. Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Özer, dün Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atlamıştı.

O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde ilk olarak köprü korkuluklarına tırmanmış, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atlamıştı. Görevliler tarafından fark edilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürülmüştü. Özer, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan gözaltına alınmıştı.