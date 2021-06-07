T24 LogoT24 Logo
Haberler

Metrelerce yüksekten atlayan Lübnanlı sporcu tekneye çarparak hayatını kaybetti

07 Haziran 2021 14:31

Lübnan’da metrelerce yükseklikteki kayalıklardan denize atlayan Parkour sporcusu kafasını tekneye çarparak hayatını kaybetti.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir Parkour sporcusu, metrelerce yükseklikteki kayalıklardan atladı. Adrenalini en üst düzeyde hissetmek isteyen sporcu, denizin serin suları ile buluşmayı planlarken, atlayışı sırasında geçen tekneyi fark etmedi. Çevrede bulunan sporcular, adı açıklanmayan sporcuyu teknenin geçtiği yönünde uyarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ancak, yükseklik ve dalga sesleri nedeniyle uyarıları duymayan sporcu atladıktan sonra kafasını tekneye çarptı. Çarpmanın ardından denize batan sporcu hayatını kaybetti.

yüksketen atlamayüzmelübnansporcukaza

Diğer Videolar

TRT 1’deki yarışma programında hata: En çok gol kralı olan futbolcu sorusu yanlış cevaplandı

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından 3 çocuğunun gözü önünde saldırıya uğradı

Tatilciler gitti, define avcıları geldi

HDP: Türkiye halkları adalet istiyor

İtalya'nın Sardunya Adası'nda büyük yangın

Evleri suyla dolan çift komşularının uzattığı ip yardımıyla hayata tutundu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24