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Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü günden yeni görüntüler: Polisin attığı gaz fişeğiyle bir kişi ayağından vuruluyor, kafasından vurulan bir kadın ambulansa taşınıyor

Paylaşılan fotoğraflarda 'polisin Hopa halkına taş attığı' görülüyor

11 Aralık 2021 14:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık döneminde Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenecek miting öncesinde yaşanan olaylarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Twitter'da "Metin Lokumcu Davası" isimli hesaptan 31 Mayıs 2011 gününe ait yeni görüntüler paylaşıldı. Videoda, polisin attığı gaz fişeğiyle bir kişinin ayağından vurulduğu, kafasına gaz fişeği isabet eden bir kadının da ambulansa taşındığı görülüyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde düzenlenen miting öncesinde çıkan olaylarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Olaylar sırasında polisin sıktığı biber gazı nedeniyle öğretmen Metin Lokumcu fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

20 Aralık'ta davanın ilk duruşması görülecek

10 yıl sonra Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davanın ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşması 20 Aralık 2021'de görülecek.

"Sadece Metin Lokumcu değil birçok kişi hayatını kaybedebilirdi"

"Metin Lokumcu Davası" isimli hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"31 Mayıs 2011, o gün Hopa’da sadece Metin Lokumcu değil birçok kişi hayatını kaybedebilirdi. O güne ait görüntüleri paylaşma devam ediyoruz. Bir kişi hedef alınarak gaz fişeği ile ayağından vurulurken, başından vurulan bir kadın da ambulansa taşınıyor. #MetinLokumcuAdaletBekliyor"

"Polisin Hopa halkı üzerine taş attığı görülüyor"

Diğer bir paylaşımda ise "31 Mayıs 2011'de Hopa'da yaşanan polis şiddetine dair görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Fotoğraftaki polis memurunun Hopa halkı üzerine taş attığı görülüyor"  notuyla polisin taş attığı fotoğraflar yer aldı.

 

 

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