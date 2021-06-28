Metin Lokumcu’nun öldürüldüğü günden ilk kez ortaya çıkan görüntüler; polis amiri: Gebert lan gebert, vur şuna adam gibi vur

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Artvin'in Hopa ilçesinde yapacağı mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaşıp hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 10 yıl sonra açılan davanın 2’nci duruşması bugün Trabzon 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Lokumcu'nun ölümüne ilişkin günden ilk kez ortaya çıkan görüntülerin de dosyada tartışıldığı duruşmada, Cumhuriyet Savcısı görevsizlik kararı talep etti.

Duruşmada tartışılan ve ilk kez ortaya çıkan görüntülerden birinde, polisin sert müdahalesi sırasında bir polis amirinin "Gebert lan gebert, vur şuna adam gibi vur" dediği duyuluyor.

Görüntülere ilişkin mahkemede konuşan avukat Sercan Aran, "Polis bu barışçıl gösteriye karşı ölümcül müdahalede bulunmuştur" diyerek görüntülere dikkat çekti. Aran, "Polisin "gebert lan gebert, vur şuna adam gibi vur" dediği bir noktada artık dikkat ve özen yükümlülüğünden bahsedemeyiz. Burda tartışabileceğimiz tek şey olası kasttır, bu tartışmayı da yapacağımız yer ağır ceza mahkemesidir. İzlediğimiz görüntüyü kaydeden emniyet müdürlüğünde görevli polisler.Bu polislerin söylediği şey ile yaşananları kıyasladığımızda biz oturup taksir tartışamayız.Polisler gerek tanık beyanlarıyla, gerekse de videodan da görüleceği üzere her şey nettir.Bu bir cinayetttir. Şayet görevsizlik vermeyeceksiniz. Sanıkları duruşmaya getirtmeniz gerekiyor" dedi.

TIKLAYIN - Metin Lokumcu davasında mahkeme görevsizlik kararı verdi