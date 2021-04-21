Metin Lokumcu Davası | Ahmet Şık: Bu davanın açılabilmiş olması bile önemli, umarım iyi bir sonuç alacağız

Artvin'in Hopa ilçesinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs 2011 tarihindeki mitingi öncesinde polisin sıktığı biber gazı ile fenalaşarak hastaneye kaldırılan emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun hayatını kaybetmesine dair açılan davada ilk duruşma bugün görülüyor.

Duruşma için Trabzon'a giden TİP Milletvekili Ahmet Şık, dava ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Bugün sevgili Metin Lokumcu'nun katledilmesine ilişkin dava için Trabzon'dayız, ki o dava da 10 yıl sonra açılabilmiş bir dava ki bu açıdan bile büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum, böyle bir nedenle dava açılabilmesinin. Neden buradasınız diye soruyor arkadaşlar. Adliyenin önündeki görüntü ve gelirken karşımıza çıkan polis yığınağı burada olmanın şart olduğunu gösteriyor. Çok büyük bir beklentim yok faillerin cezalandırılması konusuyla ilgili. Ama biraz önce söylediğim gibi bu davanın açılabilmiş olması bile önemli. Devletin elindeki en önemli güvenlik aygıtının yasaklanmasına doğru ciddi bir adım olarak görülmesi için kıymet verilen bir dava olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım iyi bir sonuç alacağız."

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