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Metin Akpınar, yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol kararını imzaladı

24 Aralık 2018 19:40

Türk sinema ve tiyatrosunun en önemli sanatçılarından Metin Akpınar ile Müjdat Gezen, bugün sabah saatlerinde evlerine gelen polisler tarafından Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Haklarında soruşturma başlatılan iki ismin sorgusu saat 13.00 civarında bitti. Savcı, iki ismi adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Akpınar ve Gezen daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı ve iki isme yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Metin Akpınar, yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol kararını böyle imzaladı

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