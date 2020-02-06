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Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur: Atatürk Havalimanı, İstanbul'un en çok aldığı iki rüzgar çeşidine göre inşa edilmiştir

06 Şubat 2020 00:40

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından konuşan Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, "Şu an tarifeli uçuşa kapalı olan Atatürk Havalimanı pistleri, İstanbul'un en çok aldığı iki rüzgar çeşidi olan lodos ve poyraza göre inşa edilmiştir" dedi.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı 17.05'te Sabiha Gökçen'e inişi sırasında piste tutunamayarak toprak zemine kaydı. Pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklarken, 157 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, NTV'de katıldığı yayında kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. 

3. havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nın hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın İstanbul'un iki hakim rüzgarına göre yapılan önemli bir havalimanı olduğunu söyleyen Abur,  "İstanbul'un hakim yönü poyrazdır, fırtına yönü lodostur. Uçak kara üzerinden Atatürk Havalimanı'na yaklaşıyorsa rüzgar Lodos'tur. Lodosu baştan alacak şekilde inmek durumundadır. Uçak, deniz üzerinden havaalanına yaklaşıyorsa o zaman rüzgar poyrazdır. Havaalanları yapılırken mutlaka rüzgarın hakim yönleri ve fırtına yönleri göz önüne alınmalıdır" diye konuştu.     

TIKLAYIN | Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; bir kişi öldü, 157 kişi yaralandı

 

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