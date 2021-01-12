Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden esprili yanıt

Sosyal medya mecrası Twitter üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mesut Özil , İstanbul'da en sevdiği yerin Kadıköy olduğunu söyledi. Mesut'un bu tweetine, Kadıköy Belediyesi'nin hesabından esprili bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, sosyal medya hesabı Twitter'dan taraftarların sorularını cevapladı.

Meust Özil, "İstanbul da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" yanıtını verdi.

Kadıköy Belediyesi de Mesut'n sözünü alıntılayarak, "O zaman Boğa'da buluşur muyuz?" paylaşımını yaptı. Bu mesaj on binlerce beğeni aldı.

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