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Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden esprili yanıt

"O zaman Boğa'da buluşur muyuz?"

12 Ocak 2021 13:45

Sosyal medya mecrası Twitter üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mesut Özil, İstanbul'da en sevdiği yerin Kadıköy olduğunu söyledi. Mesut'un bu tweetine, Kadıköy Belediyesi'nin hesabından esprili bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, sosyal medya hesabı Twitter'dan taraftarların sorularını cevapladı.

Meust Özil, "İstanbul da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" yanıtını verdi.

Kadıköy Belediyesi de Mesut'n sözünü alıntılayarak, "O zaman Boğa'da buluşur muyuz?" paylaşımını yaptı. Bu mesaj on binlerce beğeni aldı.

TIKLAYINIZ - Mesut Özil: İstanbul'da en sevdiğim yer Kadıköy, en beğendiğim futbolcu Rıdvan Dilmen

Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden yanıt: Boğa'da buluşur muyuz?
Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden yanıt: Boğa'da buluşur muyuz?

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