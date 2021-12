Mersinli yörük Özgül'ün anlattıkları felsefe dersinde dinletildi: Sessizce, etkilenerek dinledik

Mersin’de bulunan ve Türkiye’nin son konar-göçerleri olan Sarıkeçililer’den Özgül Candan'ın hayata dair söylediği sözler Başkent Üniversitesi'nde felsefe dersinde dinletildi.

Daha önce kendisiyle yapılan bir röportajla Türkiye'nin gündemine giren yörük Özgül Candan'ın konuşması, Başkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Doğan Kökdemir tarafından derste öğrencilere dinletildi.

Kökdemir, söz konusu röportajı sosyal medya hesabından da paylaşarak "Bu akşamki varoluşçu psikoloji dersinde, Camus'nün "absurd felsefesi"ni konuşurken, bir kere daha aşağıdaki genç kadının söylediklerini sessizce, etkilenerek dinledik. Sanırım ilk defa dinleyen öğrenciler, özellikle daha çok etkilendi" dedi.

“Olmayana takılıp olanları da kaybetmek istemedim”

Yörük Özgül Candan, Kültür Kervanı adlı yerel bir gezi programında yaptığı konuşmayla gündem olmuştu. Şehir hayatının sıkıntılarını kendi yaşadığı yayladaki günlük hayatla karşılaştırarak anlatan Candan, “İhtiyacına göre hareket edersin, keyfine göre de hareket etmek ister insan ama her zaman olmaz. Ancak insanın her istediği olmazsa da umutsuz bir yaşam olur ama her zaman da bu olsun, şu olsun, nefis peşinde de koşulmaz. İlkel bir felsefe, düşünce değil bu. Karnın doyuyorsa, sevdiklerin de yanındaysa gerçekten mutlu bir insansındır” diye konuşmuştu.

Röportajının devamında "Yaşadığım hayat bu ve ben hayatımda bu şekilde mutluyum. İnsanlar milyarlık tatil harcamaları yapıyor, şaşıyorum. Tercih meselesi, kesinlikle onları eleştirdiğimden değil ama benim için en güzel tatil sevdiklerimin yanımda olması. Biten ve akıp giden bir zamanın içindeyiz. Olmayanı düşünüp mutsuz olacağıma elimdeki mutlu olmaya bakıyorum" diyen Candan'ın anlatım tarzı ve bakış açısı büyük ilgi toplamıştı.

Konya Necmettin Erkan Üniversitesi’nde edebiyat öğretmenliği okurken evlenerek okulu bırakan Candan, eşinin vefat etmesi üzerinde kızı ile birlikte ailesi ile yaşıyor.

Türkiye'de hali hazırda tam ve son konar-göçer yaşam biçimini sürdüren 180 hane Sarıkeçili yörük aile bulunuyor. Sarıkeçili Yörükleri Mayıs -Ekim ayları arasında, Konya- Isparta -Karaman yaylalarında ; Ekim -Mayıs ayları arasında da Mersin Sahiline yakın yaylalarda ve kıl çadırlarda yaşıyor.