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Mersinli vatandaş CHP'li Başarır'a dert yandı: "65 yaşındayım, ben tarihte böyle pahalılık görmedim!"

"Her şeyde gözümüz kalıyor"

09 Şubat 2022 11:54

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, seçim bölgesi olan Mersin’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. CHP'li Başarır pazar alanında vatandaşlar ve esnaf ile sohbet ederek şikayetlerini dinledi. Vatandaşın, "Geziyoruz geziyoruz bir şey alamıyoruz. İki emekliyiz yetmiyor, geçinemiyoruz." tepkisine Başarır, "Az kaldı size söz veriyoruz az kaldı." cevabını verdi. 

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, seçim bölgesi olan Mersin'de esnaf ve market ziyaretlerine devam etti. Başarır gerçekleştirdiği pazar ziyaretinde vatandaşlar ve esnafın şikayetlerini twitter hesabından paylaştı. 

Başarır videoyu, "İktidar gerçeklerden uzak. Sokağın sesi, sokağın gerçeği ortada. Mersin Erdemli’de bir vatandaş: “65 yaşındayım, ben tarihte böyle pahalılık görmedim!” diyor." ifadeleriyle duyurdu. 

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