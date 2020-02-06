Mersin'deki selde mahsur kalan öğrenciler böyle kurtarıldı

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağmurda sel sularında mahsur kalan servis minibüsündeki 5 öğrenci ve şoför kurtarıldı.

Mersin’de beklenen yağış Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Sağanak halde başlayan yağmurun ise sele neden olduğu belirtildi.

Yollar, menfezler ile küçük köprülerde yaşanan taşkın nedeni ile ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Keşlitürkmenli Mahallesi’nde okul servisi, sel suları arasında mahsur kaldı.

Bölgeye gelen ekipler, servis ile içindeki 5 öğrenci ve şoförü kurtardı.