Mersin'de iltica etmek isteyen kişi kendi kapısına ırkçı söylemler yazdı

Sosyal medyada da yayınlanan olay tepki çekerken, bazı basın yayın organlarında da haber oldu. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibi E.A. olduğu belirlendi.