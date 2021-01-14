Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı alarm’ verdiği Mersin’de akşam saatlerinde aniden bastıran dolu hayatı felç etti.

Mersin genelinde etkili olan dolu yağışında, Tarsus ilçesine bağlı Kaklıktaşı Mahallesi'ndeki nergis tarlaları zarar gördü, çatılardaki güneş enerji panellerinin de camları kırıldı. Merkez Mezitli ilçesinde ise birçok kişi, kentte ender görülen doğa olayını cep telefonlarının kameraları ile kaydetti. Dolu nedeniyle çatılar da beyaza büründü.