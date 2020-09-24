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Ekonomide ne oluyor?

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı: "Kurdaki yükseliş durdurulamayacak; enflasyon nedeniyle faiz artırımı da sürecek"

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İyi Parti GİK Üyesi Prof. Ümit Özlale yorumladı

24 Eylül 2020 15:55

Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararını değerlendiren CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve İyi Parti GİK Üyesi Prof. Ümit Özlale, kararı sürpriz olarak değerlendirerek, bunun "günlük bir çözüm olduğunu ve kurdaki yükselişin temel nedeni olan ekonomi politikalarının değişmesi" gerektiğini söyledi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı politika toplantısının ardından politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e yükseltilmesine karar verildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından dolarda yaklaşık 10 kuruşluk bir düşüş yaşandı. 

Sürpriz faiz artırımını CHP'li Aykut Erdoğdu ve İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Ümit Özlale, Barış Soydan'a değerlendirdi.

Merkez Bankası’nın kararını T24’te değerlendiren, aynı zamanda ekonomist kimliği de bulunan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, alınan kararın piyasanın beklentisinin dışında olduğunu, düşen dolar kurundan bazı kesimlere bir fırsat yaratıldığını söyledi. Erdoğdu, “Zamanında faiz artırmadılar, Türkiye’nin 100 milyar doları gitti” dedi.

Erdoğdu, Merkez Bankası’nın daha önce doların 7 lirayı bulmaması için milyarlarca dolar sattığını hatırlatarak, “Geldiğimiz noktada şu an 7.70, 30 dakikada 7.60’a indirdiler. 30 dakika sonra da ne olacağını bilmiyoruz. İktidar sahiplerinin Türkiye ve yurtdışında yüz milyarlarca doları olduğunu biliyoruz. Bu ülkenin ekonomik kaderi, bunların spekülatif kârlarına emanet edilemez“ dedi. Erdoğdu, kurdaki yükselişin önlenemeyeceğini çünkü kimsenin iktidara güvenmediğini ifade etti. 

İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Prof. Ümit Özlale de MB kararının doğru olduğunu ancak bunun burada sınırlı kalmayacağını söyledi. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 11,5 olduğunu hatırlatan Özlale, “Yıl sonu enflasyon beklentisi bu olan bir ekonomide sizin faizleri hâlâ bu beklentinin altına koyduğunuz bir para politikası tekrar kur üzerinde bir baskı yaratacaktır. İtibarlı bir program açıklamadığınız sürece, hem yerli hem yabancı yatırımcıda güven tesis edecek bir program açıklamadığınız sürece Türkiye ekonomisinin eksi reel faizlerle günü idare etme lüksü yok” diye konuştu. 

Merkez Bankası’nın kararının sürpriz olarak niteleyen Ümit Özlale, “Merkez Bankası'nın örtülü faiz artışlarına gittiği bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz “ dedi. 

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