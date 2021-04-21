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Merdan Yanardağ: Hulusi Akar'ın kınama açıklamasına imza atmadıkları için TESUD yönetimi görevden alındı

21 Nisan 2021 08:42

Gazeteci Merdan Yanardağ, 103 emekli amiral bildirisine ilişkin beyanları sebebiyle Türkiye Emekli Subaylar Derneği yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasına ilişkin "Hulusi Akar'ın kınama açıklamasına imza atmadıkları için TESUD yönetimi görevden alındı" diye konuştu. 

Merdan Yanardağ Tele1 TV'de yaptığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 103 emekli amiralin bildirisinin ardından yaşananların da konuşulduğu programda Yanardağ şunları kaydetti: 

"Yandaş medya birden bire amirallerin bildirisinin bir darbe bildirisi olduğunu anladı. Gelelim Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ne (TESUD); biz kınamadık bu açıklamanın kendisi doğrudur açıklaması yaptılar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındılar. İçişleri Bakanlığı tarafından, eğer haklarında ciddi bir soruşturma var ve sonucunda suç şüphesi çok kuvvetliyse, vakıf yöneticilerine görevden el çektirip yerlerine kayyım atanabiliyor. Seçilmiş belediyelere kayyım atadıktan sonra, TUSAD'ın seçilmiş yöneticilerine de kayyım atadılar. Nedenini biliyoruz. Hulusi Bey'in kınama açıklamasına imza atmadılar. Bu bir iflasın işaretidir. Ya onlara boyun eğeceksiniz ya da böyle görevden alınırsınız. Bu toplan hiçbir zaman teslim olmayacaktır." 

TIKLAYIN - TESUD: Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır
TIKLAYIN - İçişleri Bakanlığı, Türkiye Emekli Subaylar Derneği yönetimini görevden aldı
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