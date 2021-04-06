TESUD: Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), "104 amiralin bildirisini kınadılar" açıklamasını reddederek, "Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır" açıklamasını yaptı.

TESUD, MSB'nin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Millî Savunma Bakanlığına destek ziyareti gerçekleştirerek bazı amirallerin yayımladığı bildiriyi kınadıklarını belirtti" açıklamasını reddetti. MSB'nin açıklamasını reddeden TESUD'dan, "Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır" açıklaması yapıldı.

TESUD'un açıklamasının tamamı şöyle:

"5 Nisan 2021 günü saat 13.30'da TESUD Genel Başkanı ve TEMAD Genel Başkanı, beraberlerinde yönetim kurullarından ikişer üye ile birlikte MSB'lığına DAVET EDİLMİŞTİR. Sayın Milli Savunma Bakanı'nın ülkemiz ve TSK'nın halen yürütmekte olduğu faaliyetler konusundaki paylaşımlarını müteakip TESUD Genel Başkanı tarafından; Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve dışında yürüttüğü faaliyetlerdeki başarılarından gurur duyulduğu ifade edildikten sonra, emekli subaylarla ilgili çeşitli konular gündeme getirilmiş, görüş ve öneriler paylaşılmıştır. Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir KINAMA İFADESİ KULLANILMAMIŞTIR."