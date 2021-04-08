Meral Danış Beştaş: Şu an milletvekilleri için güvenlik soruşturması olsa, iktidar grubunun yüzde 90'ı milletvekili olamaz

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te önce reddedilen, ardından tekrar oylamayla kabul edilerek yasalaşan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını eleştirerek, "Şu an milletvekilleri için güvenlik soruşturması olsa, iktidar grubunun yüzde 90'ı milletvekili olamaz" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, geçen hafta muhalefet partilerinin oyları ile reddedilen, TBMM Başkanlığı kararı ile yeniden görüşülmesi oylandıktan sonra kabul edilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi bu kez kabul edildi.

Teklifi eleştiren HDP'li Meral Danış Beştaş, "Öğretmen fizik anlatacak, matematik anlatacak. Niye AKP'li olsun? Neden? Kamu görevinde olmak sadece AKP'lilerin değil, 84 milyon yurttaşın hakkıdır" dedi.

"Bu yasayla sadece bizim tabanımız, hatta bu da değil, bizim uygun gördüklerimiz kamu görevine uygun olabilir diyorlar" ifadelerini kullanan Beştaş, "Diyorlar ki iktidara göre muhalif olan, biat etmeyen herkes teröristtir diyorlar. Bunu biz değil, onlar söylüyor. Bu ülkede terörist sayısı 50-60 milyonu geçti. Akademisyene terörist, doktora terörist, Tabip Odası'na terörist, baroya terörist, partiye terörist; herkese terörist diyorlar. İşte bunların tamamını da kamu görevine almayız diyorlar. İşte bu yasa o yasadır. Bu nedenle karşıyız. Şu anda milletvekilliği bir güvenlik soruşturması yapılsa, iktidar grubunun yüzde 90'ı milletvekili olamaz, grup kuramazlar" diye konuştu.