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Meral Akşener: Rüzgargülü Türkiye için dönüyor

Videoda ‘Türkiye eşitlenecek' ifadeleriyle birlikte rüzgargülü görüntüsü ve İyi Parti TBMM Grup Toplantısı’nın tarihi yer aldı

04 Ekim 2021 21:39

İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısına işaret ettiği sosyal medya paylaşımına "Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!" notunu düştü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 6 Ekim tarihinde düzenlenecek TBMM grup toplantısına işaret ederek, “Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!” paylaşımında bulundu.

Meral Akşener’in paylaşımında kullandığı videoda ‘Türkiye eşitlenecek' ifadeleriyle birlikte rüzgargülü görüntüsü ve İyi Parti TBMM Grup Toplantısı’nın tarihi yer aldı.

akşener

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