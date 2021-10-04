Meral Akşener: Rüzgargülü Türkiye için dönüyor

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısına işaret ettiği sosyal medya paylaşımına <em>"Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!"</em> notunu düştü.</p>\n<div class="content-meta author-img _1x1">\n<div class="content-meta-info">\n<div class="content-meta-name">\n<p>İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 6 Ekim tarihinde düzenlenecek TBMM grup toplantısına işaret ederek, <em>“Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!”</em> paylaşımında bulundu.</p>\n<p>Meral Akşener’in paylaşımında kullandığı videoda ‘<em>Türkiye eşitlenecek'</em> ifadeleriyle birlikte rüzgargülü görüntüsü ve İyi Parti TBMM Grup Toplantısı’nın tarihi yer aldı.</p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/10/1633372893515-dshdfshdf.JPG" alt width="543" height="562" /></p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>