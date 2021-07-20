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Meral Akşener'den Kıbrıs Barış Harekâtı paylaşımı: Şehit düşen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum

20 Temmuz 2021 12:16

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47. yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile kutlayarak, "Şehit düşen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. 

Sosyal medya hesabından paylaştığı ve Kıbrıs Barış Harekâtı'nın başlangıc sürecine ilişkin görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşan Akşener, "Kıbrıs'ta Türk'ün adını silmeye çalışanlara karşı; Baskı, zulüm ve katliamlara direnerek, Barışın ve bağımsızlığın sağlanması amacıyla gerçekleştirilen #KıbrısBarışHarekâtı'nın 47. yıl dönümünü kutluyor, şehit düşen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum." notunu düştü. 

Kıbrıs Barış Harekatıİyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener47. yıl dönümü

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