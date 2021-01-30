Meral Akşener: Cumhur İttikak'ı Saadet Partisi'ne yakınlaşarak bir vicdan kanamasını durdurmak istiyor

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uygur Türkleri'ne yönelik sessizliğinin Milli Görüş geleneğinden gelen seçmenin vicdanını kanattığını, Saadet Partisi'nin bu görüşün kurumsal vicdanı olduğunu ve Cumhur İttifakı'nın Saadet Partisi'yle yakınlaşmasıyla bu vicdan kanamasını durdurmaya çalıştığını söyledi.

Halk TV'de Suat Toktaş'a konuk olduğu programda, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkardığı Uygur Türkü kadına yönelik, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 'terörist' ifadelerini de değerlendiren Akşener, daha önce yaptığı "Cinping Perinçek" benzetmesini de tekrarladı. Akşener, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki sessizliğine de değinerek "Rabia'yı duyan Erdoğan, Nursima'yı duymadı" dedi.

Cumhur İttifakı'nı eski tip bir radyoya benzeten Akşener, "Mekanik kısmı AK Parti ve sayın Erdoğan. Bir düğmede sayın Bahçeli'nin eli, bir düğmede sayın Perinçek'in eli var. İç politika ile ilgili düğme Bahçeli'nin eli, dış politika ile ilgili düğme ise Perinçek'in eli" dedi.

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