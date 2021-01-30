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Doğu Perinçek, Akşener’in kürsüye çıkardığı Uygur Türkü kadını hedef aldı: TBMM kürsüsüne teröristi çıkartıyorlar

30 Ocak 2021 10:53

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında kürsüye çıkardığı Uygur Türkü kadını hedef alarak terörist olduğunu söyledi. 

HaberTürk'te "Enine Boyuna" programında konuşan Perinçek, Akşener'in grup toplantısında kürsüye çıkardığı Uygur Türkü kadının El-Kaide, DEAŞ ve FETÖ içinde yer aldığını iddia ederek "Bunların hepsini Türkiye kamuoyuna sunacağız" dedi. 

Perinçek, "TBMM kürsüsüne teröristi çıkartıyorlar" ifadelerini kullandı. 

TIKLAYIN - Akşener, Doğu Türkistanlı kadını kürsüye çağırdı; TBMM TV yayından çıktı

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